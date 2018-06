Atores Kit Harington e Rose Leslie, de 'Game of Thrones', se casam na Escócia

Os atores Kit Harington, 31, e Rose Leslie, 31, que interpretaram o casal Jon Snow e Ygritte na série de TV "Game of Thrones", vão se casar neste sábado (23), na Escócia.

Ambos britânicos, os atores se conheceram durante as filmagens do seriado na Islândia em 2012 e anunciaram o noivado em setembro de 2017. A data do casamento foi comunicada no mês passado.

Foto: Reprodução/Getty Images

A cerimônia irá acontecer no castelo de Wardhill, em Aberdeenshire, que pertenceu à família de Leslie há 900 anos, segundo o tabloide britânico Daily Mail.

Harington disse à revista italiana L'Uomo Vogue que o romance entre os personagens contribuiu para o início da relação após as filmagens na Islândia. "O país é belo, as luzes nórdicas são mágicas, ali me apaixonei", contou.

Entre os astros presentes no casamento estarão Emilia Clarke, que vive Daenerys Targaryen, e Peter Dinklage, que atua como Tyrion Lannister. Eles chegaram a Aberdeen nesta sexta (22) para o casamento.

Folhapress