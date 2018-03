Ator sugere que não fará mais parte do elenco cinematográfico da Marvel

Muitas pessoas já especulavam há um certo tempo, que o ator Chris Evans estaria se despedindo do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em um dos próximos dois filmes dos Vingadores. Agora esses rumores acabam de ficar ainda mais fortes.



Ator em cena como Steve Rogers em Vingadores Guerra Infinita. Foto: Reprodução

De acordo com uma entrevista ao New York Times, o ator confirmou que as regravações de Vingadores 4 irão marcar o fim de sua carreira no Universo Marvel no papel de Steve Rogers. Isso não é lá muita surpresa já que o ator não tem tido pudor em expressar sua vontade de encerrar o papel e procurar novos horizontes.

Confira abaixo um trecho da reportagem com o ator no New York Times:

“Por enquanto, ele não tem nenhum plano de voltar para a franquia [Vingadores] (“Você tem que pular do trem antes que eles empurrem você,” ele disse), e [ele] espera que as refilmagens planejadas marquem o fim da sua jornada no familiar traje heróico vermelho, branco e azul.”

Nós provavelmente veremos uma passagem de manto acontecendo nos filmes, quem será que assumirá o papel de Capitão América? Bucky? O Falcão?

Vingadores Guerra Infinita estreia dia 27 de Abril.

