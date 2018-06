Fábio Tomasini, reconhecido por novelas como “Belíssima” e por dublar o personagem Mestre Cristal em “Os Cavaleiros do Zodíaco”, morreu nesta sexta-feira (15), aos 68 anos. Segundo o site UOL, o ator teve complicações devido a um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e permanecia internado desde 3 de abril na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo.

Foto: Reprodução/Instagram

“Com muita tristeza, comunico o falecimento do meu avô Fábio Tomasini O corpo será velado e sepultado no cemitério do Araçá a partir das 14h, sera um velório curto, ou seja, das 14h às 17h. Adeus e obrigada vô!”, anunciou a neta Kate Kelly Ricci no Facebook.

Tomasini também participou da série "Na forma da lei" e de tramas como "Da cor do pecado" (2004), "Pé na jaca" (2006) e "Viver a vida" (2010). Seu último trabalho foi uma dublagem ao personagem Chompy Mage, da série animada "Skylanders Academy", da Netflix.

RedeTV!