Ator diz ter rodado cinco finais de 'Vingadores' para não dá spoilers

Quando se trata de um lançamento tão esperado, todo cuidado com vazamentos é pouco. De acordo com Mark Ruffalo, para manter o final de Vingadores: Ultimato guardado a sete chaves, a Marvel o fez encenar desfechos diferentes. O ator, que interpreta o Hulk no Universo Cinemático da Marvel, admitiu em entrevista ao E!: "Não sei o que vai acontecer. Eu gravei tipo cinco finais para esse filme. Nem ganhei um roteiro completo; não sei o porquê".



Mark Ruffalo (Foto: reprodução)



Ele ainda revelou que o scrip que recebeu tinha algumas cenas falsas, e disse que Chris Evans – o próprio Capitão América – se casa em uma delas. Evans, então, observou que precauções tiveram de ser tomadas quanto ao seu colega de set, pois ele tem fama de ser um tanto "linguarudo": "Você não ganhou nenhuma confiança no universo da Marvel", riu.

A Marvel de fato já usou estratégias para evitar o vazamento de spoilers. Durante as gravações de Vingadores: Guerra Infinita (2018), os estúdios entregaram roteiros falsos ou inacabados para manter o final do longa em segredo, e Ruffalo apontou que teve a fazer para o filme uma cena em que ele era morto por Thanos. Os diretores nunca lhe disseram, no entanto, se o trecho entraria no corte final ou não. "Em um take, eu desaparecia; no outro, não. Eu tinha certeza de que seria minha vez. É como o reality Survivor. Tipo: quem vai ser expulso da ilha?", contou.

Vingadores: Ultimato estreia no dia 25 de abril, e traz os heróis remanescentes da grande dizimação feita por Thanos tentando restaurar a ordem no universo.

