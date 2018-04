Ator diz não conseguir mais ver 'Esqueceram de Mim' e fica em casa no Natal

O ator Macaulay Culkin afirmou que não consegue mais assistir aos filmes da série ‘Esqueceram de Mim’ e que passa o Natal confinado em sua casa para evitar qualquer contato com fãs das produções. Hoje aos 37 anos, o artista expôs seu cansaço em relação à franquia da qual participou durante a infância em entrevista à apresentadora Ellen DeGeneres noticiada pelo jornal britânico Metro. “Eu não consigo assistir da mesma forma que outras pessoas”, afirmou Culkin sobre os dois filmes. “É um passado radioativo na época do Natal. Há várias pessoas que querem assistir comigo, o que é tanto uma honra como algo bizarro”, disse.



O ator Macaulay Culkin. Foto: Reprodução/Instagram

“Eu definitivamente não saio de casa no Natal e no Dia de Ação de Graças. Esses são os dias do Macaulay, quando eu tento sair cada vez menos de casa a cada ano”, ressaltou o artista. Culkin também falou que recusa imediatamente sempre que pedem que ele tire fotos com fãs fazendo as caras de assustado do seu personagem nos filmes. “Eu digo para todos: ‘Não, eu já passei dessa época, hoje tenho 37 anos, ok?’”, contou.

Na entrevista, o ator também falou sobre o seu afastamento da indústria cinematográfica. De acordo com Culkin, ele ficou cansado do show business e optou por dar outros rumos à sua carreira, investindo também na área musical. “Eu fiquei cansado, fiz 14 filmes em seis anos, foi muita coisa. Eu passava muito tempo fora de casa e fora da escola. Eu precisava crescer e amadurecer como pessoa. Na verdade eu estava empolgado para ir à escola. Eu vivi o sonho”, disse.

