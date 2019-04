Às vésperas de programa, Hugo Bonemer é agredido em tentativa de assalto

O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de assalto na última quinta (28), às vésperas de sua estreia no Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão que foi ao ar neste domingo (31). Segundo o jornal O Globo, a estrela de musicais como "Ayrton Senna" e "Yank!" foi abordada por quadro rapazes que o agrediram e, quando tentou fugir, acabou caindo e se machucando.



Ator Hugo Bonemer. Foto: Reprodução

O caso aconteceu nas proximidades da estação Jardim Oceânico, no Rio, por volta das 20h30, enquanto Bonemer ia para a academia. Primo de William Bonner, ele machucou o cotovelo, o joelho e as mãos, mas passa bem. O quarteto não conseguiu levar qualquer pertence do ator.

"Eu não ia reagir, mas decidi correr e infelizmente um deles conseguiu me alcançar. Ele me puxou, rasgou minha camisa e eu continuei tentando fugir. Foi por isso que me machuquei tanto", disse ao jornal.

Os ferimentos não o impediram de estrear no Show dos Famosos, no qual comandou uma versão de "We Will Rock You", do Queen, ao lado dos outros participantes do quadro. A partir do próximo domingo, ele e outros competidores começam as apresentações, que consistem em imitar artistas famosos, nacionais ou estrangeiros.

Folhapress