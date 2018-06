Arlindo terá alta na tarde de quinta após mais de um ano internação

Arlindo Cruz deixará o hospital na quinta-feira (28), às 14h. A informação foi confirmada ao Portal da RedeTV! pelo assessor de imprensa do artista. O músico continuará o tratamento em casa e terá o acompanhamento de enfermeiros. Ainda de acordo com o representante do sambista, o estado de saúde do cantor é bom, ele está lúcido e se comunica por meio de gestos.

Arlindo Cruz foi internado em março de 2017, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A alta estava programada para o início desta semana e a família do sambista chegou a postar foto divertida do cantor dizendo que ele estava preparado para assistir ao próximo jogo da seleção brasileira em casa. A liberação foi adiada apenas porque houve atraso nos preparativos para receber o músico em casa.

