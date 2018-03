Após separação, Luciana Gimenez pode ir para Band

Após se separar do vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, Luciana Gimenez volta ao trabalho nesta segunda-feira (12), na emissora do ex. Apesar disso, a apresentadora tem as portas abertas a Band. Luciana Gimenez é apresentadora de TV e mãe de Lucas Jagger - fruto de seu affair com o roqueiro Mick Jagger - e Lorenzo Gabriel - fruto de sua união com Marcelo de Carvalho - um dos sócios da RedeTV!

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Em outros momentos, quando Diego Guebel ainda estava por lá, chegaram a haver convites e início de conversações. Hoje, um novo Artístico está reestruturando a programação, e a famosa é um nome sempre no radar. Alguém que interessa.

Porém, a informação oficial é que Gimenez, depois da viagem a Paris e de todo o burburinho causado pelo anúncio da separação, voltará ao seu trabalho normalmente no “Superpop”, ai vivo.

