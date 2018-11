Na luta contra a leucemia, Susana Vieira compartilhou nesta segunda-feira (12) uma foto em que aparece na academia. A atriz aproveitou a publicação no Instagram para agradecer todas as mensagens de apoio dos seus seguidores.

Após revelar leucemia, Susana Vieira posa na academia. (Foto: Reprodução)



“Final de aula com a minha personal querida. Gratidão por todo o amor e carinho que recebi de vocês hoje. Estou ótima e feliz”, escreveu a atriz ao mencionar a personal trainer Ana Cristina Durão Nunes.

De acordo com as informações da assessoria da atriz, Susana faz tratamento contra a doença há três anos e observa as implicações de perto justamente para evitar complicações maiores. Além disso, a doença está controlada e, por conta disso, a artista tem mantido sua rotina normal.

