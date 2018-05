Após novela da Globo, MP anuncia novas ações contra racismo

Depois de dar dez dias para a TV Globo se adequar e mostrar a diversidade étnico-racial brasileira em "Segundo Sol" - nova trama das 21h da emissora -, na última sexta-feira (11), o Ministério Público do Trabalho anunciou que fará 'recomendações' semelhantes a outros canais abertos do País.

A profissional, que é a responsável pela Coordenadoria Nacional de Promoção à Igualdade e Combate à Discriminação no Trabalho, também explicou a decisão de notificar a Globo. "A proposta não é de autuação punitiva. Compreendemos que passa, antes de tudo, pela conscientização", disse.

Fonte: Divulgação/TV Globo



Contudo, a promotora deixou claro não acreditar que a falta de negros no folhetim seja um 'acidente'. "Isso está refletido no racismo estrutural brasileiro. Uma estrutura já consolidada de exclusão da figura do negro em termos de representação. Infelizmente, isso está naturalizado. Precisamos enfrentar", destacou.

Oficialmente, a emissora carioca confirmou o recebimento da notificiação e se justificou: "Reafirmamos que a Globo respeita a diversidade e repudia qualquer tipo de preconceito e discriminação. Inclusive a racial". Contudo, não deixou claro quais ações pretende implementar.

"Segundo Sol" estreou na faixa nobre do canal na última segunda-feira (14).

