Após gravação no Louvre, França agradece a Beyoncé e Jay-Z

O porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, agradeceu nesta segunda (18) Beyoncé e Jay-Z pela gravação do clipe "Apeshit" no Museu do Louvre, em Paris. O hit foi lançado neste sábado (16) e pegou os fãs de surpresa.

Griveaux publicou uma mensagem em seu Twitter com um gif do casal. "Obrigado Beyoncé e Jay-Z por terem escolhido o Louvre para o seu novo clipe! Obrigado Museu do Louvre por ter aberto suas portas a esses dois imensos artistas. Esta é a visita mais louca ao museu mais bonito."

Beyoncé e o marido Jay-Z. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com coreografia da dançarina belga Sidi Larbi Cherkaoui, o vídeo foi gravado na madrugada do dia 1º de junho. No clipe, takes de dançarinos nus em uma escadaria se misturam com detalhes de pinturas famosas como Monalisa, de Leonardo Da Vinci e esculturas históricas como a Vênus de Milo de Alexandre de Antioquia.

O Álvum "Everything Is Love" pode ser conferido no Tidal, plataforma de streaming da produtora de Jay-Z. As músicas abordam o relacionamento e as crises dos músicos, que estão juntos desde 2002, quando o rapper fez uma participação em uma música de Beyoncé.

Cena do clipe de "Apeshit" gravado no Louvre. (Foto: Reprodução/Instagram)

Juntos, eles são pais de Blue Ivy, 6, e dos gêmeos Rumi e Sir, que nasceram em janeiro de 2017. O casal passou por desavenças quando o rapper admitiu ter traído Beyoncé, sem revelar com quem mantinha um caso extraconjugal.

O episódio é narrado por Beyoncé no álbum "Lemonade", na faixa "Sorry", em que menciona uma "Becky do cabelo bom". Na época, surgiram alguns rumores sobre a separação do casal, que foram desmentidos pela cantora após o lançamento de seu álbum.

Folhapress