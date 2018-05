Após fim do casamento, Luciana Gimenez pode deixar a RedeTV!

Alguns meses após o fim de seu casamento com Marcelo de Carvalho, Luciana Gimenez pode deixar a RedeTV!. Apesar do contrato renovado recentemente, a apresentadora não tem demonstrado interesse em continuar na emissora.

Segundo colunista Flávio Ricco, há muito tempo fazendo a mesma coisa, a artista estaria disposta a buscar outras opções para sua vida e carreira.

Foto: Reprodução/Instagram

Para os que convivem com a ex-primeira dama do canal asseguram que nada será feito se não for de forma muito segura e cautelosa.

Paulo Vieira, assessor de Luciana, falou sobre o burburinho de sua possível saída. "Por todos esses anos, Luciana sempre foi muito fiel à Rede TV!. Como é do conhecimento de todos, nos últimos anos ela foi assediada por outros veículos, no Brasil e no exterior, caso da ABC”, disse.

E continuou: “Acredito, que nesse aspecto nada mudou em relação à postura profissional dela com a emissora".

