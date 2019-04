Após enfrentar pneumonia, Whoopi Goldberg é hospitalizada novamente

A atriz norte-americana Whoopi Goldberg voltou a ser hospitalizada apenas dois meses após um período internada em decorrência de uma pneumonia e septicemia. Os problemas de saúde da celebridade de 63 anos foram noticiados por ela mesma, durante participação dela no programa de TV The View, do qual é uma das apresentadoras, noticia o site do jornal Metro UK.

A artista disse estar bem melhor, melhorando a cada dia, mas confirmou ter levado um susto após o retorno ao hospital em um intervalo tão curto de tempo. “Eu estou muito melhor. Muito, muito melhor”, declarou Goldberg. “Eu tive um problema durante 24 horas, que me fez retornar ao hospital e por isso não estive aqui com vocês, mas esse problema veio e já passou. Eu pareço estar melhorando. Eu estou aqui!”, afirmou a atriz.

Whoopi Goldberg (Foto: Reprodução/Instagram)

O susto que a atriz levou no início do mês de março deixou os fãs dela preocupados. Ela chegou a compartilhar um vídeo na página do The View no YouTube explicando sua ausência do programa. Com a voz rouca, ela explicou: “Ei, sim, sou eu. Eu estou aqui e me movimento. Não tão rápida quanto eu gostaria. Eu tive pneumonia e septicemia. Pneumonia nos dois pulmões. Então sim, eu estive muito, muito perto de deixar a terra. Boa notícia: eu não deixei! Obrigada a todos pelas mensagens e as coisas maravilhosas que ouvi”.



Depois ela encerrou seu registro pedindo que as pessoas estejam sempre alertas em relação às suas saúdes: “Esse é um alerta para todos nós. Vocês precisam tomar cuidado com a sua saúde, porque há algumas coisas aí que podem te matar e você nunca cogitou”. Assista ao vídeo no qual a atriz fez seu alerta aos fãs:

