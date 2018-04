Após empate, Wagner e família Lima formam décimo paredão do BBB 18

Em seu primeiro reinado na casa do Big Big Brother Brasil 18, reality da Globo apresentado por Tiago Leifert, o sírio Kaysar decidiu indicar Wagner para o paredão. "Não é uma surpresa. A gente já votou um no outro", disse o mandatário da semana na noite deste domingo (1).

Contra ele, vai a família Lima, que teve o mesmo número de votos que Viegas. Coube, então, a Kaysar fazer, novamente, uma escolha. No confessionário, o refugiado postou por mandar Ayrton e Ana Clara, pai e filha, que jogam como um só.

Foto: Divulgação/TV Globo

Como Leifert já havia anunciado para o público, a votação foi aberta, sem confessionário. Outra diferença das últimas berlindas está na formação dupla -e não em trio, como vinha acontecendo.

Antes de as escolhas começarem, anjo da semana, o emparedado Wagner, oficializou sua decisão: imunizar Gleici, com quem mantém um relacionamento amoroso no confinamento.

"É uma pessoa que eu me identifiquei desde o começo. E nos altos e baixos que eu tive aqui, ela sempre esteve comigo", justificou Wagner.

O artista visual ganhou o direito de proteger alguém da berlinda após vencer Ana Clara numa prova de circuito e agilidade realizada horas antes -a mudança de data foi precisa pois a disputa pela liderança durou quase 30 horas, esgotando os brothers que seguiam firme desde quinta (29).

Agora, o público tem até terça (3) para decidir quem deve deixar o programa: família Lima ou Wagner?

Folhapress