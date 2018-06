Após dieta, Marília Mendonça posta foto de topless no Instagram

Com 15kg a menos, a cantora de sertajeno Marília Mendonça postou em seu Instagram uma foto bem sensual, com direito a marquinha de bronzeado. Na selfie, a "rainha da sofrência" aparece de topless (ou talvez nua) e desabafou na rede social.

"Alma lavada/ liberdade sentimental", escreveu ela, em inglês, na legenda. A cantora, que já foi criticada tanto pelo seu alto peso no início da carreira quanto pela recente perda do mesmo, já havia dito em entrevista que optaria por não fazer cirurgia. Ao invés de se submeter a qualquer tipo de procedimento cirúrgico, optou pela reeducação alimentar.

No entanto Marília, em fevereiro de 2017, já havia feito feito tratamento com uso do balão gástrico.

A foto bombou e, entre muitos comentários conquistados pela cantora, estava o de Ivete Sangalo! "Tô gostando de ver. Linda e poderosa", escreveu Ivete.

RedeTV!