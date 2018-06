Após afastamento por acusações, Kevin Spacey volta às telas de cinema

O ator Kevin Spacey, que saiu de "House of Cards" e foi substituído no filme "Todo Dinheiro do Mundo", estará de volta às telas com o lançamento do filme "Billionaire Boys Club" no próximo mês.

O longa, gravado há dois anos e meio, conta a história de um grupo de homens ricos envolvidos em um esquema Ponzi (um tipo sofisticado de operação fraudulenta de investimentos). Spacey interpreta o vigarista Ron Levin. Também estão no elenco Emma Roberts, Taron Egerton e Judd Nelson.

A Vertical Entertainment, distribuidora do filme, afirmou que decidiu lançar o filme porque a gravação ocorreu antes de estourarem as acusações que levaram Spacey a ser afastado de todos os trabalhos que realizava em Hollywood.

Em outubro de 2017, o ator Anthony Rapp acusou Spacey de abuso sexual nos anos 1980, quando ele tinha 14 anos. Depois, um antigo âncora de TV contou à imprensa que o ator havia assediado seu filho. O movimento resultou nas acusações posteriores de 20 outras pessoas que trabalharam no Old Vic, teatro londrino onde Spacey foi diretor artístico por 11 anos. Elas disseram que o ator se comportava de maneira inapropriada.

Na época, Spacey se desculpou com Anthony Rapp e afirmou que era gay. A revelação gerou ainda mais críticas ao ator, acusado de usar a homossexualidade para distrair o público de seu mau comportamento.

"Não endossamos o assédio sexual de maneira alguma e apoiamos as vítimas [que acusaram Spacey]", disse agora a Vertical Entertainment. "Ao mesmo tempo, queremos dar ao nosso elenco e à equipe que trabalhou na produção do filme a oportunidade de ver seu produto final chegar ao público."

"Billionaire Boys Club" está previsto para lançar via streaming (sem plataforma informada) em 17 de julho, segundo a distribuidora. Em agosto, o filme deve chegar às salas de cinema.

Folhapress