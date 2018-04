Após 2 meses preso por não pagar pensão, Dado posa com filha

Após passar dois meses preso por não pagar pensão ao filho, fruto de sua união com Fabiana Vasconcelos, Dado Dolabella posou nas redes sociais, com a outra filha, no último domingo (8).

"No fim... o amor que você leva é igual ao amor que você faz. Tão bom estar de volta... e meu amor por vocês só aumentou. Aquele vento que não derruba fortalece! Papai está mais forte que nunca! Contem comigo! Sempre...", escreveu o ator na legenda do clique.

Foto: Reprodução/Instagram

Para quem não lembra, o artista foi preso no dia 5 de fevereiro no 33º Distrito Policial, em Pirituba, São Paulo.

A dívida da pensão atrasada de Dado é de R$196 mil, e o famoso alega não ter o dinheiro para efetuar o pagamento.

