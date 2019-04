Após 12 anos, Sandy e Junior dizem que volta é por diversão

Convidados especiais deste sábado (30), Sandy e Junior cantam juntos após 12 anos no palco do Caldeirão do Huck, onde já estiveram outras 24 vezes.

"São 12 anos de pausa. Está dando um déjà vu, né?", pergunta Huck na nova visita dos irmãos ao programa. Junior responde dizendo que "parece que passou só uma semana, está meio fácil". "Agora é para se divertir", diz Sandy sobre o sentimento de voltar a se apresentar com o irmão em turnê.

De surpresa, o programa ainda promove uma viagem no tempo para a dupla no quadro "Visitando o Passado", que remonta a varanda da casa onde os irmãos começaram a cantar. Xororó, Noely e os caseiros da casa também estarão presentes para tornar tudo mais real.

O casal de pais, inclusive, comentou ao Gshow nos bastidores que foram pegos de surpresa com a notícia da volta dos irmãos, mas que adoraram a novidade.

"Eu também sempre fui fã dos meninos, acompanhei desde sempre a carreira deles e me surpreendi. Foi um susto para mim e para Noely quando eles anunciaram que iam voltar. A gente não sabia. Como fã, eu também queria muito isso", disse Xororó, que afirmou que em seus próprios shows com Chitãozinho, ouvia os fãs pedindo a volta da dupla.

Noely ainda revelou que o músico Lucas Lima, marido de Sandy, teve papel essencial na volta dos irmãos: "Começou com uma brincadeira, e aí o Xororó tocou de novo no assunto. Um olhou para outro, e o Lucas disse: 'Vocês iam se divertir muito'. E eles pensaram mesmo que poderia ser legal".

Paulinho Vilhena e Fernanda Paes Leme, que fizeram parte do elenco do seriado 'Sandy & Junior', exibido na Globo no início dos anos 2000, também fazem parte do programa. Além deles, haverá uma série de depoimentos enviados a Sandy e Junior por celebridades como Lima Duarte, Fernanda Gentil, Serginho Groisman e Fernanda Souza.

Folhapress