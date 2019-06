Aos 47, morre Andre Matos, ex-vocalista do Angra

Morreu neste sábado (8) Andre Matos, ex-vocalista e um dos fundadores da banda brasileira de metal Angra. O músico tinha 47 anos e, segundo amigos, a morte foi decorrente de um ataque cardíaco.

O baterista Ricardo Confessori e o baixista Luis Mariutti, também ex-integrantes do Angra, confirmaram a morte de Matos em uma nota assinada por toda a equipe e divulgada nas redes sociais.

Os músicos estavam atualmente em uma turnê de reunião com a Shaman, banda que o vocalista assumiu após romper com o Angra em 2000.

O músico Andre Matos (Foto: Divulgação)

"O destino nos uniu, nos separou, nos reuniu e agora pregou mais essa com a gente. É com profunda dor em nossos corações que nos despedimos do André mais uma vez, desta vez de forma definitiva", diz a nota.

"Além da ferida que jamais cicatrizará, e mesmo sabendo que passamos momentos gloriosos junto ao nosso companheiro e amigo, restará pra sempre o melhor dele em nossos corações", prossegue o texto, assinado pelos membros da Shaman.

Folhapress