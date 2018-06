Anthony Bourdain, chef e apresentador americano, morre aos 61 anos

Anthony Bourdain, chef, escritor e apresentador da televisão americana, morreu aos 61 anos nesta sexta-feira (8), na França. Segundo a CNN, emissora para a qual ele trabalhava, a causa da morte foi suicídio.

Bourdain estava na França trabalhando em um novo episódio de seu programa, "Parts unknown". (Foto: Reprodução/Instagram)



Bourdain estava na França trabalhando em um novo episódio de seu programa, "Parts unknown", em que viajava pelo mundo explorando diferentes culturas culinárias. A série ganhou 5 prêmios Emmy.

Ele foi encontrado morto por um amigo, o chef francês Eric Ripert, em seu quarto de hotel na manhã desta sexta, em Estrasburgo, no leste do país, de acordo com o canal de TV.

"É com imensa tristeza que podemos confirmar a morte de nosso amigo e colega, Anthony Bourdain", disse a CNN em um comunicado.

"Seu amor por grandes aventuras, novos amigos, boa comida e bebida e histórias incríveis pelo mundo fez dele um contador de histórias único. Seus talentos nunca deixaram de nos surpreender e vamos sentir muito a sua falta."

Chef celebridade



Nascido em Nova York em 1956, Bourdain formou-se no renomado Culinary Institute of America. Começou a administrar cozinhas de Nova York em restaurantes como Supper Club, One Fifth Avenue e Sullivan's.

Em 1999, escreveu para a revista "New Yorker" o artigo "Don't eat before reading this" ("Não coma antes de ler isso"), que no ano seguinte deu origem ao livro best-seller "Cozinha confidencial - Uma aventura nas entranhas da culinária", lançado em 2001 no Brasil.

A obra narrava bastidores de grandes restaurantes, com histórias sobre drogas, bebedeiras, sexo e mafiosos, além de passagens sobre sua carreira e vida pessoal.

Anthony Bourdain conversa em restaurante com o ex-presidente dos EUA, Barack Obama; no Instagram, a foto publicada pelo cozinheiro recebeu mais de 120 mil likes e milhares de comentários (Foto: Reprodução/ Instagram/ Anthony Bourdain)

O livro transformou o cozinheiro numa celebridade. Ele estreou na TV em "A cook's tour", programa do canal Food Network, que também virou livro.

Depois, fez sucesso no "Anthony Bourdain: No reservations", do Travel Channel, premiado com dois Emmy.

O apresentador migrou para a CNN em 2013 e se tornou um dos principais componentes do horário nobre da emissora. A 11ª temporada de "Parts unknown" estreou no mês passado.

Em maio de 2016, quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi a Hanói, no Vietnã, Bourdain o encontrou em um restaurante casual para uma refeição de US$ 6 (R$ 23) com macarrão e carne de porco grelhada.

Anthony e a namorada, a atriz e diretora Asia Argento, durante a premiação do Creative Arts Emmy. (Foto: Reprodução/Instagram)

A morte do cozinheiro é o segundo suicídio de uma celebridade americana nesta semana. Na terça (5), a estilista Kate Spade foi encontrada morta em seu apartamento. A polícia de Nova York confirmou que ela cometeu suicídio por enforcamento.

Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA citados pela agência Reuters, as taxas de suicídio aumentaram em quase todos os estados do país de 1999 a 2016.

Quase 45 mil pessoas cometeram suicídio em 2016, tornando o problema uma das três principais causas de morte nos EUA, juntamente com a doença de Alzheimer e overdoses de drogas.

G1