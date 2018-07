Antes de voltar aos palcos, Simaria descansa em resort na Maldivas

Prestes a voltar aos palcos, Simaria está aproveitando seu último mês de férias em um luxuoso resort, na Maldivas.

A cantora está com a família no Four Seasons Resort e mostrou aos fãs, através do stories do Instagram, detalhes da suíte e da vista para as águas do Oceano Índico.

Foto: Reprodução/Instagram

Antes de viajar, Simaria enfrentou um longo tratamento contra a tuberculose, que a fez deixar os palcos nos últimos dois meses.

Porém, a cantora já tem data para voltar ao batente. Durante show no VillaMix Goiânia, na noite de sábado (30), a irmã Simone avisou aos fãs: "Coleguinhas, deixa eu dar uma notícia muito boa para vocês. Está próxima a volta da Simaria. Está previsto para o dia 9 de agosto", disse.

À reportagem, Simone garantiu música, clipe, DVD novos e um ritmo diferente de agenda com a volta da irmã: "Agora vamos fazer com sabedoria, com qualidade, com respeito a nossa saúde", afirmou. "A partir de agora vamos fazer três shows por semana, sexta, sábado e domingo. Meio de semana é da família. E aí a gente vai trabalhar com ordem, decência e qualidade."

Folhapress