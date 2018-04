Anne Hathaway pede cautela aos haters

Hathaway tem um novo desafio em sua carreira. A atriz ganhadora do Oscar revelou aos seus fãs que está engordando para um novo filme. No Instagram, Anne compartilhou um vídeo dela em pleno treino físico para ganhar massa muscular.

A atriz aproveitou para advertir os haters sobre o bullying que poderá sofrer com seu aumento de peso. “A todos que vão me constranger nos próximos meses, não sou eu, é você... paz”, escreveu, já imaginando o 'assédio' que vai sofrer com seus quilos à mais.

Hathaway não deu detalhes sobre seu novo projeto, mas alguns de seus próximos filmes são o drama Live Fast Die Hot , sobre a vida de uma excêntrica nova-iorquina que muda drasticamente quando se torna mãe, e o thriller de ficção científica O2, sobre uma mulher acorda em uma câmara criogênica sem se lembrar de como ela chegou lá, e precisa encontrar uma saída antes de ficar sem ar.

Terra