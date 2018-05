Anne Hathaway afirma que sofreu assédio

Anne Hathaway afirmou em entrevista a revista Glamour que sofreu assédio recentemente em sets de filmagem em Hollywood. “Estou nessa carreira há 20 anos e passei por algumas experiências muito ruins, mas tive muitas boas também – com membros de todos os gêneros”, afirmou a atriz.

Anne Hathaway (Foto: Getty Images)

A estrela de Oito Mulheres e um Segredo (2018) acrescentou que suas experiências não se comparam as “abomináveis e atormentadoras histórias” que outras mulheres compartilharam recentemente. Mas diz que teve algumas experiências negativas no set, “algumas delas de natureza sexual”. “Algumas são do começo da minha carreira, outras mais recentes e todas são inaceitáveis”.

Por esse motivo, agora a atriz tem se dedicado ao movimento Time´s Up. "Ser uma atriz e mulher cisgênero de 35 anos, que experimentou o desequilíbrio cotidiano e abusivo do mundo, também me fez querer fazer parte de um movimento de mudança".

Anne que quer proteger outras pessoas de "passar pelo pior" do que ela já enfrentou. "Quero ajudar a tornar o que considero as minhas melhores experiências em uma norma, como isso sempre deveria ter sido", disse a atriz.

