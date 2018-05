Anitta deu um passo importante rumo à sua carreira internacional. No Twitter, a rádio local Exa Morelia 89.3 FM informou que a cantora está confirmada como uma das juradas do “The Voice Mexico”.

"Estes são os possíveis técnicos do ‘La Voz Mexico’. Qual é seu preferido? Anitta, Natalia Jimenez, Maluma e Carlos Rivera", dizia post.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale destacar que entre os quatro artistas atração musical, apenas Carlos é mexicano. Enquanto o cantor do hit “Sim ou Não” é colombiano, Natalia é espanhola.

Esta poderia ser a razão de Anitta ter voltado a seguir o ex-parceiro nas redes sociais. Para quem não lembra, no fim do ano passado, após um burburinho sobre uma possível briga, a funkeira e Maluma deixaram de ser amigos no Instagram.

