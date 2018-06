Anitta se enrola durante entrevista em TV Inglesa

Anitta arrasou na sinceridade ao ser entrevistada nesta quinta-feira (28) no programa de TV Good Morning Britain, na Inglaterra.

Estava indo tudo bem até que um dos entrevistadores, Richard Arnold, começou a falar muito rápido e acabou confundindo a cantora.

(Foto: Reprodução/ Instagram)



"Não entendi nada do que você falou. Falou muito rápido", assumiu Anitta no ar e fez com que todos gargalhassem. Logo depois, outra apresentadora brincou: "Bem-vinda ao Reino Unido".

Apesar do momento de "saia-justa", Anitta tirou de letra e continuou conversando com Richard. O momento foi compartilhado pela própria cantora em seu Instagram.

RedeTV!