Não será dessa vez que Anitta assumirá o papel de protagonista nos cinemas. A cantora havia sido confirmada no papel de uma policial no novo longa roteirizado por Rodrigo Pimentel (Tropa de Elite), mas sua assessoria informou que ela desistiu do projeto por não ter tempo livre na agenda no período das gravações, de acordo com a Veja.

Anitta desiste de interpretar policial em filme. (Foto: Reprodução/Instagram)



A cantora de funk mais ouvida no exterior, segundo dados do Spotify, iria interpretar Larissa — seu nome de batismo —, uma jovem em busca de emprego que entra para a polícia militar do Rio de Janeiro e é colocada em Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Em ação contra o crime, ela percebe ter cometido um erro.

Ainda não foi anunciado quem substituirá Anitta no filme, que permanece sem título oficial. A obra traz roteiro assinado por Rodrigo Pimentel, ex-agente do BOPE que contribui na história de Tropa de Elite, e produção de Ângelo Salvetti e Cosimo Valério. Com Rodrigo Santoro convidado para interpretar um personagem na trama, o projeto deve iniciar as gravações após o término da Copa do Mundo da Rússia.

Nos cinemas, Anitta ainda não assumiu nenhum papel principal, mas já fez participações em Copa de Elite (2013), Breaking Through (2015) e Meus 15 Anos (2017).

Adoro Cinema