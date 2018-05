Anitta dá carona para Ana Clara e é tietada por Caetano Veloso

Anitta se apresentou na noite da segunda-feira (30) no festival Funk-U, no Rio de Janeiro, e foi prestigiada por ninguém menos que Caetano Veloso, que fez questão de passar com a mulher Paula Lavigne e a atriz Paula Bulamaqui no camarim da cantora para dar um abraço nela. "Quando @caetanoveloso sai de casa pra assistir ao seu show... Que honra, meu Deus! Obrigada demais meu anjo da guarda", disse Anitta.

Anitta e Ana Clara (Foto: Wallace Barbosa/AgNews)



A ex-BBB Ana Clara também acompanhou o show e até pegou uma carona no veículo que transportava Anitta e sua equipe. Ela fez até uma dancinha com a cantora. "Primeira balada!", disse ela, que ficou até a final do Big Brother Brasil e durante o período de confinamento, ganhou o apoio de Anitta, que pedia nas redes para a sua permanência.

Paula Lavigne, Anitta, Caetano e Paula Burlamaqui (Foto: Reprodução)

Veloso também prestigiou Ludmilla, que estava entre os destaques do festival, assim como Nego do Borel. "Quando ele disse que iria eu não acreditei, quando ele disse que já estava lá eu pirei e quando o vi fiquei louca. Que honra meus amigos, que honra. Você é o cara, @caetanoveloso. Te amo", agardeceu Ludmilla, que também foi paparicada pelo cantor.

Quem