Anitta usou as redes sociais para comemorar um encontro profissional que teve em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora compartilhou, no último domingo (20), uma foto com Pharrell Williams e com a rapper Bia.

Foto: Reprodução/Instagram

"Eu não consigo acreditar. Não tenho palavras. A melhor energia. Muito obrigada Pharrell e Bia. Eu só quero chorar", escreveu a funkeira na legenda do clique.

Vale lembrar que desde que começou a investir em sua carreira internacional, além de parcerias com artistas famosos ao redor do mundo, a brasileira já teve reuniões de trabalho com grandes nomes como J.Balvin, Maluma, Rita Ora, Iggy Azalea, entre outros.

