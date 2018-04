Anitta anuncia show em casa em Londres

Anitta vai se apresentar no Royal Albert Hall, em Londres. O anúncio foi feito nas redes sociais da artista nesta terça-feira. A casa de shows, que fica em South Kensington, em Londres, Inglaterra, já foi palco de artistas como Adele, Elton John e Paul McCartney. Antes da poderosa, no entanto, Jorge & Mateus marcaram lugar como os primeiros brasileiros a se apresentarem no local.



A Live Nation, empresa responsável pela organização do evento, confirmou o espetáculo. Quem for ao show também terá a opção de pagar para entrar na casa antes da abertura dos portões e encontrar a cantora nos bastidores. Os ingressos para a apresentação da brasileira começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (5).



O show londrino acontece na mesma semana em que Anitta se apresentará no Rock in Rio Lisboa, em Portugal. Na capital lusitana, ela subirá ao palco do festival no dia 24 de junho.



