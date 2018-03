Andressa Ferreira divulga nova foto do casamento com Thammy

Andressa Ferreira divulgou uma nova foto do casamento com Thammy Miranda, nesta quarta-feira (21). O casal oficializou a união em Las Vegas, no último dia 16.



Andressa Ferreira e Thammy Miranda (Foto: Instagram/Reprodução)

"Enfim, casamos! Em Vegas! Momento único e inesquecível, um momento nosso, cheio de magia e amor! Nos já éramos casados há algum tempo, porque moramos juntos, praticamente desde o início do namoro, mas agora é oficial!", disse.



O ator e a modelo se casaram na igreja Little White Wedding Chapel, a mesma que Britney Spears realizou seu famosos casamento relâmpago.



