André Bankoff afirma que Brasil precisa de governantes 'menos ladrões'

Intérprete do rei Acabe em "Jezabel" (Record), André Bankoff, 40, afirma que uma das coisas que faltam atualmente no Brasil são governantes como seu personagem, que sejam tolerantes com as diferenças, com seu povo e que não sejam corruptos.

"Faltam governantes como Acabe hoje em dia, que respeitem nossa sociedade, nosso povo, que façam por nós. Eles precisam ser menos corruptos, menos ladrões, bandidos."

André Bankoff, 40 anos (Foto: Divulgação)



Bankoff destaca, também, que todo o trabalho que Acabe fez há muitos anos é contemporâneo com os dias atuais. "É um rei que pratica a tolerância, o respeito. Ele tenta passar essa mensagem a seus profetas. Todo o desrespeito com o diferente é muito latente, tanto lá atrás como nos dias de hoje."

Vivendo ao lado da princesa fenícia Jezabel, vivida por Lidi Lisboa, e da israelita Aisha, interpretada por Adriana Birolli, Bankoff diz que seu Acabe é um rei estrategista, inteligente, forte e que faz valer sua opinião. "Ele é muito coerente em todo o seu pensamento. Ele não é um rei radical, pois respeita as diferenças. Ele é diferente de tudo o que dizem sobre ele."

Além do personagem Acabe, André Bankoff também se dedica a seu canal no YouTube no qual aborda assuntos como sexo e alimentação. "No meu canal, eu posso falar tudo o que quero, sobre vários assuntos. Falo coisas que não posso falar na TV. É o meu cantinho de liberdade de expressão."

FolhapressJoão Victor Marques