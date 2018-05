Ana Furtado revela cirurgia para retirada de um câncer

Ana Furtado revelou que está tratando um câncer de mama. A apresentadora usou as redes sociais, no último domingo (27), para contar que já passou por uma cirurgia.

“O que quero dizer para vocês é que já operei, já tirei meu tumor. Agora preciso fazer todo o processo de tratamento pós-cirúrgico, que inclui a quimio e quero dizer que estou com muita fé, muita esperança e tenho muita coragem para seguir adiante”, disse a artista.

Foto: Reprodução/Instagram

A mulher do diretor global Boninho falou como se sentiu após descobrir a doença: “Foi um baque muito grande quando recebi a notícia".

Ana também afirmou que deve ficar um tempo afastada da TV. “Tenho como maior alicerce o meu marido, filha e toda a minha família, que estão me dando todo apoio e amor nesse momento. Estou tentando seguir a minha rotina de trabalho. Provavelmente estarei menos no ar para me cuidar”, lamentou.

Famosidades