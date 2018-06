Ana Furtado inicia quimioterapia: “Muitas etapas ainda virão”

Ana Furtado voltou a utilizar as redes sociais para compartilhar com os fãs sua luta contra o câncer. Na última segunda-feira (5), a apresentadora revelou que deu início ao tratamento de quimioterapia.

“Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, passando por todas as vezes em que tive que dar a notícia a alguém que amo, os instante antes da cirurgia, até o dia em que decidi abrir meu coração para todos vocês por esse mesmo canal”, postou no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

A esposa de Boninho, que foi diagnosticada com câncer de mama, continuou: “Durante essa fase inicial, a força e o carinho que recebi – de familiares, amigos, médicos e de todos que me enviaram mensagens – foi especial”.

No desabafo emocionado, a famosa ainda comentou que continuará falando a respeito da doença, a fim de poder inspirar outras pessoas que passam pela mesma situação.

“A primeira sessão de quimioterapia já passou. Muitas etapas ainda virão. E seguiremos juntos, firmes e nos fortalecendo no amor, no afeto e na fé”, concluiu.

Famosidades