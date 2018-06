Ana Furtado fala sobre quimio e tratamento para queda de cabelo

Ana Furtado segue no tratamento de um câncer de mama descoberto recentemente. Sempre positiva, a apresentadora vem compartilhando com os seus seguidores no seu perfil no Instagram os momentos dessa fase. E, nesta terça-feira (12), não foi diferente. Ela comentou que submeteu-se a uma técnica chamada crioterapia que diminui a queda dos cabelos, efeito colateral eminente da quimioterapia.



Ana Furtado (Foto: Reprodução/Instagram)



"Ontem fiz minha segunda sessão de quimioterapia. E a sensação é de que essa foi menos difícil do que a primeira. Volto a dividir detalhes com vocês porque, ao mesmo tempo em que me fortaleço com as palavras de carinho que recebo, acredito que posso também encorajar pessoas que estejam passando por situações tão difíceis quanto o diagnóstico de um câncer. Na foto, estou sendo preparada para a crioterapia. Trata-se de uma técnica que utiliza uma touca recheada com gel térmico, atingindo temperaturas negativas (-10º, no meu caso). Esse resfriamento no couro cabeludo é muito doloroso, mas reduz a quantidade de quimioterápicos que chegam até os bulbos capilares, diminuindo a queda de cabelos. Antes, é preciso encharcar a cabeça para depois colocar a touca. Foram 4 horas e meia com o equipamento na cabeça: meia hora antes do início da quimio e 2 horas após o término dela. É difícil, mas, até agora, eficiente. Só tenho a agradecer a todos os médicos pelas orientações, apoio e carinho comigo", escreveu Ana na publicação.

Os fãs voltaram a desejar força à apresentadora: "Você vai vencer! Está cercada de coragem, fé e cuidados", apoiou um. "Aninha linda! Isso vai passar como um suspiro na sua vida. Força e fé. Deus está no poder", escreveu outro.



Ana Furtando realizando crioterapia (Foto: Reprodução/Instagram)

Marie Claire