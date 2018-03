Amiga de Gleici, ex-miss Acre rouba a cena nos paredões do BBB18

Nas vezes em que esteve no paredão do “BBB 18” Gleici contou com uma torcedora que vem chamando atenção. O nome dela é Iasmyne Sampaio, de 23 anos, que tem acompanhado a mãe da participante de Rio Branco até os Estúdios Globo, no Rio. A bela morena é umas das melhores amigas da sister e também ajuda a cuidar de suas redes socias durante o período de confinamento.

Ex-Miss Iasmyne Sampaio é uma das melhores amigas de Gleici. (Foto: Reprodução/ Instagram)



No Acre, onde as duas vivem, ela já era conhecida. Em 2014, Iasmyne venceu um concurso de beleza e representou seu estado na disputa pelo título de Miss Brasil, mas não chegou a ficar entre as dez finalistas. A cearense Melissa Gurgel foi a coroada daquele ano.

Atualmente, além de torcer pela amiga, Iasmyne continua trabalhando como modelo e cursa a faculdade de Arquitetura.

Ex-Miss Iasmyne Sampaio é uma das melhores amigas de Gleici. (Foto: Reprodução/ Instagram)



Ex-Miss Iasmyne Sampaio é uma das melhores amigas de Gleici. (Foto: Reprodução/ Instagram)



Ex-Miss Iasmyne Sampaio é uma das melhores amigas de Gleici. (Foto: Reprodução/ Instagram)







Extra