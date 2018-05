Alok compartilhou no Instagram um novo vídeo sobre o incidente deste domingo (20) com o avião em que ele estava. Na ocasião, a aeronave que transportava o DJ saiu da pista durante a decolagem no aeroporto em Juiz de Fora, da Zona da Mata mineira. Não houve feridos e a assessoria do DJ disse que ele passa bem.

“Ainda sem acreditar que sobrevivemos’, escreveu Alok em nova postagem no Stories do Instagram.

Avião do DJ Alok saiu da pista no procedimento de decolagem neste domingo (20) no Aeroporto da Serrinha em Juiz de Fora (Foto: Sarah Carvalho/Arquivo Pessoal)



Por telefone na noite deste domingo, a assessoria da Força Aérea Brasileira (FAB) informou inicialmente que houve uma “excursão de pista”, que o avião não chegou a derrapar, acendeu um alarme enquanto estava subindo, alertando alguma pane. Ainda segundo a FAB, seriam verificados quais procedimentos adotados neste caso.

A equipe do MGTV confirmou que nove pessoas, contando com piloto e copiloto, estavam na aeronave, um Cessna modelo 560X, prefixo PR-AAA. O avião pertence ao DJ e está em situação regular.

Logo após o incidente, o artista se manifestou nas redes sociais. DJ Alok gravou imagens mostrando o avião e tentou dizer algumas palavras aos fãs. "Galera, fui decolar aqui... o avião...", disse demonstrando nervosismo.

Alok após susto com avião: 'Sem acreditar que sobrevivemos. (Foto: Reprodução/Instagram)



Mensagem de ALok no Instagram: 'Nascemos de novo!'; Juiz de Fora; domingo (20) (Foto: Reprodução/Alok/Instagram)

G1