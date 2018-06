Alinne Prado, ex-apresentadora do 'Vídeo Show', sofre assalto em casa

Alinne Prado, ex-apresentadora do "Vídeo Show", passou um susto grande com a família no último dia 17. A casa dela no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, foi invadida por bandidos armados e encapuzados.

"Roubaram muitas coisas: Nossos equipamentos de filmagem, celulares, laptops, relógios... Mas o mais importante eles nem tocaram. Fomos mantidos reféns, com as mãos amarradas, dentro do quarto Arthur [filho], que acompanhava tudo do colo do pai super comportado", contou ela.

Além do marido e do filho, uma sobrinha e uma amiga de Alinne também estavam na casa no momento do assalto. Procurada pela reportagem, a apresentadora não quis dar entrevista sobre o caso e confessou que está bem traumatizada.

Foto: Reprodução/Instagram

"Isso já me desencadeou uma síndrome do pânico, ainda estou bem abalada e não gostaria de entrar em detalhes", disse.

Até o momento nenhum objeto roubado foi recuperado e os bandidos ainda não foram identificados. "É muito traumático, ainda mais quando seu filho pequeno assiste a tudo. E infelizmente ainda temos que achar isso normal na nossa cidade", desabafou.

Ao narrar o ocorrido no Facebook, Alinne disse que os bandidos ficaram cerca de meia hora em sua casa.

"A todo instante um dos bandidos falava para o outro: 'cara, vamos embora! Eles são ungidos de Deus e não era para a gente estar aqui'...Quando a 'limpa' foi feita, esse mesmo bandido voltou e pediu desculpas e disse: fiquem com Deus! Estamos bem. Os pertences foram, mas nossa riqueza maior tá aqui. A vida ganhou outro significado. Agradeço a Deus pelas nossas vidas e peço que abençoe a desses caras que entraram aqui".

Alinne deixou o "Vídeo Show" em julho do ano passado.

Folhapress