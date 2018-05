Alice Wegmann revela que ficou doente em gravação de série

Alice Wegmann abriu o jogo e revelou todas as dificuldades pelas quais passou durante as gravações de “Onde Nascem os Fortes”, série da TV Globo. A atriz contou que chegou a ser internada duas vezes por causa do ritmo de trabalho para viver a personagem Maria.

"É minha oitava novela já. Tudo foi acontecendo do jeitinho que tinha que ser, mas a Maria foi uma personagem que realmente exigiu muito de mim. Fui internada duas vezes quando estava no sertão”, entregou ao “Uol”.

Foto: Divulgação/TV Globo

E continuou: “Peguei dengue e uma outra vez tive uma estafa. Um dos meus melhores amigos quando assistiu à série falou: 'Essas doenças foram pouco para você. Porque é tão intenso...imaginar que são 53 capítulos nesta intensidade'".

A artista também explicou que usa a arte para poder canalizar suas emoções. “É justamente esse lugar da Maria que eu extravaso.”

Alice ainda destacou que não quis usar dublês na maior parte de suas cenas de ação. "A única cena que teve dublê foi a primeira, que é só uma Gopro da bicicleta. O resto foi tudo eu que fiz. Teve uma cena em que eu estava correndo com o Gabriel [Leone] e entrou um espinho enorme no meu pé. Aí eu continuei meio mancando, subi na moto, aí depois fui tirar, olhei para o meu pé e vi o tamanho do espinho”, recordou.

