Alexandre Borges assume relacionamento com fotógrafa portuguesa

Alexandre Borges assumiu o seu relacionamento com a fotógrafa e produtora portuguesa Tatiana Coelho, durante a estreia da peça "Palhaços", do qual Borges é diretor, em São Paulo, nesta segunda-feira (19). O casal trocou muitos beijos e posou para os fotógrafos no Centro Cultural do Banco do Brasil, que fica localizado na região da Sé.

Os dois já tinha sido flagrados em público juntos -o primeiro registrou aconteceu em agosto-, mas sempre foram discretos e nunca trocaram carinhos abertamente como nesta noite.

Foto: Divulgação

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", a portuguesa se mudou para o Brasil em 2011 e conheceu Alexandre na capital paulista. Ela participou de projetos no Theatro Municipal, além de ter colaborado no "Projeto Damas", para a capacitação de transexuais para o mercado formal de trabalho. Os dois estariam morando juntos no bairro da Bela Vista, na região central.

Alexandre Borges ficou casado por 22 anos com Julia Lemmertz, mas a união chegou ao fim em julho de 2015. Eles se conheceram em 1991, e se casaram em 1993, mesmo ano em que apareceram como par romântico na novela "Guerra Sem Fim". Eles são pais de Miguel.

O casamento não deu certo, e ambos assumiram novos relacionamentos depois da separação.

POLÊMICA

Alexandre Borges se envolveu em uma polêmica, em 2016, depois do fim do casamento com Lemmertz, quando um vídeo seu ao lado de travestis vazou nas redes sociais. O próprio ator, no entanto, levou a polêmica como algo natural.

"Não entendi muito bem uma coisa assim ser um escândalo, vamos dizer assim. Era uma coisa de pessoas tomando uma cerveja. Eu estava me divertindo, me descontraindo, uma coisa supernatural. Nada pesado", declarou Borges em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Folhapress