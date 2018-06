Al Pacino se junta a DiCaprio e Pitt em novo filme de Tarantino

O veterano Al Pacino foi oficializado como o mais novo nome do elenco do próximo filme do diretor Quentin Tarantino. O astro de 78 anos une-se à equipe já composta por celebridades como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. A informação foi divulgada pelo site Deadline. Batizado de ‘Once Upon A Time in Holywood’ (‘Era Uma Vez em Hollywood’, em tradução livre), o filme está previsto para chegar aos cinemas nos Estados Unidos em agosto de 2019 e terá como foco os crimes cometidos pela seita do assassino Charles Manson na Hollywood da final dos anos 60.



Al Pacino (Foto: Getty Images)



De acordo com o site Deadline, Al Pacino foi contratado para interpretar um produtor de cinema chamado Marvin Schwarz, empresário poderoso da indústria norte-americana do entretenimento durante a década de 60.



Monet