Acusado de roubar Oscar corre risco de pegar 3 anos de cadeia

O homem acusado de roubar o Oscar da atriz Frances McDormand alegou inocência em sua primeira audiência após ser preso. Terry Bryant foi liberado pela Justiça dos Estados Unidos, mas ainda corre o risco de passar até três anos dentro de uma prisão. A juíza Deborah S. Brazil liberou Bryant alegando que ele não oferece nenhum perigo para a comunidade. As datas do julgamento do roubo serão anunciadas ao longo das últimas semanas.

A imprensa norte-americana vem noticiando que o ladrão da estatueta já havia sido preso pelo menos sete vezes entre os anos 1999 e 2002, sempre por roubo.Logo após roubar o Oscar de McDormand, Bryant ostentou a estatueta em um vídeo compartilhado em sua conta no Facebook.

Na gravação, o ladrão chega a exaltar aos presentes a sua conquista. "Este é o meu. Nós conseguimos isso esta noite, baby!", diz ele. Porém, a 'conquista' de Bryant durou pouco. Capturado por um dos fotógrafos da festa e seguranças, ele foi encaminhado para a cadeia.

Pelo Instagram, Bryant também disse ser embaixador da Organização das Nações Unidas, o que foi negado por assessores da ONU. Na conta do indivíduo consta inclusive uma foto na qual ele aparece em meio a uma cerimônia junto com outras pessoas recebendo um diploma no que ele diz ter sido a oficialização de seu novo cargo. Na legenda das imagens ele escreveu: “Uma honra imensa ter o prestígio de me tornar um Embaixador da Paz da ONU, recebendo o Prêmio Honorário de Civilidade do Mundo - prêmio entregue pelo Dr. Clyde Rivers e o Dr. Gershom Sikaala e reconhecido pelo Secretário Geral das Nações Unidas e ex-Primeiro Ministro de Portugal António Guterres”.





Terry Bryant segurando um Oscar, um prêmio do MTV Movie Awards e o troféu do Sindicato dos Atores de Hollywood. Foto: Reprodução/ Instagram

