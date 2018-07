Acusado de agressão, Douglas Sampaio diz que atriz bebeu demais

Acusado de agressão pela atriz Jeniffer Oliveira, Douglas Sampaio garantiu ser inocente ao conceder entrevista exclusiva ao TV Fama. Ao expor o seu lado da história, o ator disse que na noite da suposta agressão a ex-namorada teria "bebido demais".

“Não houve agressão de forma alguma, em nenhum momento. Nós saímos para o Coco Mambo (bar no Rio de Janeiro) e a Jennifer bebeu demais. Estava muito embriagada, até arrumou confusão com uma menina lá no bar. Tentei falar para que parasse de brigar, mas ela continuou por causa da bebida e tudo mais. Eu tinha fotos para fazer no dia seguinte, não queria ficar lá, já estava pedindo para poder ir embora”, relatou o vencedor da oitava edição do reality show 'A Fazenda'.

Douglas afirmou ter deixado o bar carioca antes de Jennifer e que ela teria saído do local acompanhada de outra pessoa. “Depois de eu ter ido embora, os meus amigos ainda ficaram e ela ainda até saiu com outro rapaz no final disso tudo. Coisa que nem me convém agora, porque não me interessa mais”, falou.

Foto: Reprodução/Instagram

Questionado sobre o tempo de namoro, Douglas disse que o relacionamento de quase um mês não havia atingido o nívdel de intimidade descrito por Jennifer. Segundo ela, o casal já estaria até morando junto. “Ela dormia na minha casa porque eu moro perto do Projac. Ela ia para lá para ficar melhor para ela, para poder ir trabalhar. Como ela gravava muito, teria essa facilidade, né? Mas nada que chegasse ao ponto que foi colocado, nunca existiu nada do que ela falou”, desmentiu o ator.

Ao lado de seu advogado, Dr. Sylvio Guerra, Douglas contou que foi "atacado por uma coisa que não fez". "Ela está levantando uma causa muito nobre para um mau-caratismo que eu acho imenso. Estou sendo ameaçado, xingado o tempo inteiro, perdendo trabalho por causa disso, porque é uma coisa muito séria”, finalizou.

A atriz, que atualmente interpreta Flora, em Malhação, terminou o relacionamento após contar detalhes no Instagram e exibir as marcas de violência em seu corpo. Segundo ela, a briga teria surgido após uma crise de ciúmes de Douglas.

Recentemente, a ex-noiva de Douglas Sampaio, Rayanne Morais, publicou um "textão" em seu perfil no Instagram e saiu em defesa de Jeniffer: "Eu também fui vítima".

