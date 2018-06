'Achei que ia sair da casa e passar o rodo...', diz Ana Clara

Ela não levou o prêmio principal do Big Brother Brasil, mas conquistou o país inteiro com seu carisma e sua personalidade forte. Ana Clara entrou na 18ª edição do reality show pegando carona no sonho de seu pai, Ayrton, que ansiava por uma vaga no programa há16 anos. Lá, viveu uma experiência inédita até então: sob a alcunha de Família Lima, os dois trilharam a caminhada juntos como um só jogador. Pelo percurso, os embates típicos de pai e filha e a desenvoltura da jovem de 21 anos levaram a dupla até o último episódio, quando conquistaram o terceiro lugar na disputa. Agora, com a vida totalmente transformada pela experiência na TV, ela bate um papo com o Gshow em um ensaio exclusivo para contar como tem sido a vida pós-BBB.



"Está tudo muito corrido, bem louco. Ainda estou tentando me habituar e assimilar as responsabilidades que tenho agora."

Durante os três meses de confinamento, a ruiva viveu intensamente as festas, provas e tretas da casa mais vigiada do Brasil, e nem imaginava o furacão que se tornava sua imagem fora do programa. Ao sair, se surpreendeu ao perceber que já colecionava milhões de seguidores nas redes sociais, número que cresce exponencialmente. "Quando saí da casa, já tinha feito dois milhões de seguidores no Instagram e foi muito louco ver isso, não consegui entender. E logo depois, quando fiz duas semanas fora da casa, já estava chegando a seis milhões. É muito pouco tempo para um crescimento tão grande, estou tentando administrar isso", comenta.

Agora, além de ex-BBB, Ana Clara também carrega o título de 'digital influencer'. Algumas reportagens já especulam, inclusive, que ela pode se tornar a participante do programa mais popular nas redes sociais – só está atrás de Grazi Massafera e Sabrina Sato, que ostentam números em torno de 13 milhões de fãs. "Elas não são mais lembradas pelo programa, conquistaram o lugar delas no meio artístico e agora são reconhecidas por isso. Vou carregar por mais tempo esse título de ex-BBB, porque é muito recente e ainda não consegui mostrar que sou mais que isso. Seria incrível chegar um dia a ser conhecida como elas, pelo meu trabalho. O programa é uma porta imensa, tem gente que abre só um pouquinho e tem gente que abre mais. Já eu quero derrubar essa porta!", diverte-se a ruiva.

"Minha vontade é ser conhecida pelo trabalho artístico, mas sem nunca esquecer que quem abriu essas portas para mim foi o BBB."

Com toda a visibilidade conquistada após o programa, ela ainda se acostuma com a vida de influenciadora digital – e isso inclui os famosos e cobiçados "recebidos", presentes que as marcas enviam aos blogueiros com o intuito de se divulgar. "Está uma confusão aqui em casa! Tem umas 45 caixas, você acredita? Não tenho nem onde enfiar!", brinca ela, que também não deixa de lado o peso que o novo momento traz.

"É preciso ter responsabilidade, porque tudo que postamos pode afetar as pessoas, de forma positiva ou negativa. E quanto mais gente vê o que você posta, mais vidas você afeta."

A ruiva acredita que sua popularidade na web pode ser uma arma poderosa para fazer o bem. "Acho muito importante usar essa visibilidade a nosso favor e a favor dos outros. Quero usar minhas redes para que conheçam a mim e ao meu trabalho, mas também para ajudar as pessoas, divulgar quem precisa. Pretendo fazer tudo que estiver ao meu alcance. Como é uma visibilidade nacional, quero, por exemplo, conseguir ajudar uma ONG que atue no Brasil todo", explica.

Apesar de todo o carinho dos fãs e do lado maravilhoso da fama, Ana Clara admite que tem sentido falta de algumas coisas de sua antiga rotina. "Não voltei para a faculdade ainda e isso me dá muita saudade, porque era uma coisa que tomava meu dia todo", conta ela, que costumava ficar das 6h até as 22h envolvida com os afazeres universitários. Bater perna na rua também se tornou, de uma forma geral, mais difícil no dia a dia: "A maior mudança é ter que pensar sempre aonde vou, com quem e como vou".

"Acho engraçado quando me falam isso, mas acaba sendo verdade: não sou mais uma na multidão, não passo mais despercebida nos lugares."

Em meio a tantas mudanças, uma delas também pegou a ruiva de surpresa e vai para a série "Expectativa x Realidade". Durante as festas do programa, Ana Clara fazia planos de uma vida amorosa agitada após o BBB. "Achava que ia sair da casa e passar o rodo. Coitada de mim", diverte-se. Apesar de não ter sido bem isso o que aconteceu, ela garante ter outro foco no momento. "Sempre brinco muito com isso, mas não estou incomodada. Agora tenho outras prioridades. Como vou me relacionar com alguém se não tenho conseguido nem administrar direito a minha vida?", conclui.

