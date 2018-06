“Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo?”, questiona Gaby Amarantos

Gaby Amarantos usou as redes sociais para criticar a postura de Silvio Santos. A cantora também alfinetou as pessoas que veem o ‘Homem do Baú’ como exemplo.

“Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros/mulheres/gays/plus e ganhar mídia com isso. Vocês estão mal de ícone viu? Não dá mais para normalizar isso”, disse a artista.

Foto: Reprodução/Instagram

E continuou: “Racismo não é opinião, gordofobia não é opinião, homofobia não é opinião, machismo não é opinião. Comunicadores, humoristas e todo e qualquer ser humano não podem usar desse artifício para destilar preconceito! Aprendam”.

Vale destacar que as críticas da paraense vêm após o comunicador chamar Preta Gil de gorda em uma gravação para seu programa, na última terça-feira (5).

