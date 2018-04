“Nos inspiramos em filmes de assalto dos anos 90”, diz diretor de Vingadores

Em entrevista ao site Omelete, direto do set de Vingadores: Guerra Infinita, Joe Russo, um dos diretores do longa, falou sobre as inspirações para o mais novo filme da Marvel. O diretor afirma que a inspiração veio de alguns filmes de assalto dos 90.

"Nós sempre tentamos achar algum tipo de linguagem comum, porque esses filmes se tornam mais interessantes quando eles são uma variedade de gêneros misturados. Nós dizemos que é como se você fosse um cientista louco em um laboratório misturando gêneros. Gostamos de desconstruir esses modelos. E acho que usamos alguns filmes de assalto dos anos 90 como inspiração para Guerra Infinita. Foi um ponto de partida para nós, serviu como um ponto de discussão e na forma de ser montado. Principalmente a estrutura do roteiro", falou Joe.

Dando alguns exemplos em seguida, o diretor cita: "Irresistível Paixão, Contrato de Risco. Filmes que têm um grupo formado por pessoas complexas perseguindo um objetivo, com uma estrutura de perseguição e roubo junto", completou.



Foto: Reprodução/Marvel

"Não podemos agradar todos"

Na continuação da entrevista, Joe comenta sobre como lidar com a pressão de dirigir o filme ao lado do irmão, Anthony Russo. "É importante bloquear a pressão. Porque nada de bom vem dela. Não podemos também tomar decisões baseadas no medo [da recepção do filme]. Acho que nós fizemos, até aqui, o melhor possível para bloquear esse papo e essa pressão", diz.

O diretor complementa ainda falando sobre a pressão em relação as expectativas do público. "Nós amamos os fãs, mas também sabemos que não se pode agradar a todos; e se você tentar fazer isso é bem possível que faça um filme terrível. Nós apenas nos concentramos no que achamos interessante, sobre o que nos empolga para fazer o filme e no fim nós fazemos o filme que nós mesmos queríamos ver”, finaliza.

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.



Omelete