Pouco antes de se apresentar no festival espanhol “Primavera pop”, Anitta deu uma entrevista ao jornal El País em que falou sobre as dificuldades que enfrentou, e que enfrenta, no mercado por ser uma mulher.

'Me criticam mais por ser mulher e jovem', diz Anitta.



“Como mulher, tudo é mais difícil para mim. Não podemos fazer o que queremos. Tudo é mais difícil. Tenho minha empresa, meu escritório. Quando comecei minha carreira própria muitas pessoas me disseram que isso não funcionaria. Por quê? Por ser mulher? Por saber dançar? Por que eu posso ser inteligente e dançar bem?”, disse Anitta.

A cantora falou ainda sobre a repercussão do clipe “Vai malandra”, em que resolveu aparecer sem retoques e expôs as suas estrias.

“Me criticam mais por ser mulher e jovem”, resumiu. “O vídeo é a essência brasileira. Me inspirei em vivências da minha juventude.

"O vídeo é a essência brasileira. Me inspirei em vivências da minha juventude", disse Anitta.



E rebateu as críticas pelo convite de Terry Richardson, diretor acusado de abuso pouco antes do clipe ser lançado.

“Eu queria alguém criativo. Quando o escolhi para trabalharmos juntos eu não sabia da história. Depois que descobri já era tarde para cancelar o trabalho. Eu meu clipe, tudo ocorreu bem. E se tivesse acontecido algo ruim eu não deixaria jamais que acontecesse. Eu estou do lado das mulheres. Sou feminista”.

