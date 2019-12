XVI Salão de Arte Santeira começa nesta terça, no Club dos Diários

O Governo do Estado através da Secretaria do Estado da Cultura- SECULT e a Superintendência de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense – Sudarpi promovem o XVI Salão de Arte Santeira do Piauí. Este ano o salão acontecerá no Clube dos Diários entre 10 de dezembro a 6 de janeiro, das 16h às 22h.



O evento consiste em uma rica exposição e comercialização de obras tipicamente piauienses, trazendo tradição e religiosidade ao público. O artesão Martinho Abreu Junior será o grande homenageado desta edição, que também contará com a presença de 18 artesãos de Teresina, José de Freitas e Parnaíba, com suas obras. As peças em sua totalidade são confeccionadas manualmente e com ferramentas simples, por conta disso as peças produzidas no Piauí são tão valorizadas, a escultura, o entalhe e a modelagem são muito características do nosso artesanato.

A Sudarpi está empenhada em enaltecer o artesanato piauiense, bem como promover o reconhecimento dos nossos artesãos e a expectativa é de que o salão supere o sucesso das edições anteriores. A organização do “XVI Salão de Arte Santeira” tem como prioridade atingir e mobilizar a comunidade artesã e artistas piauienses, o evento faz parte do calendário de ações da Secult/Sudarpi, valorizando a arte e cultura piauiense.

Marco Antônio Vilarinho