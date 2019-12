Walt Whitman Poeta, jornalista e ensaísta

Walt Whitman cantou a beleza de paisagens naturais dos Estados Unidos, como a ilha de Paumanok, as cachoeiras do Niágara, o rio Missouri, as savanas do sul e os bosques de Dakota, celebrou os touros e os búfalos, os gaviões, as estrelas e a chuva de verão, mas foi sobretudo o poeta da sociedade industrial, dos grandes centros urbanos e do homem moderno. Sua poesia é composta em geral por versos longos, de ritmo próximo ao da prosa, sem métrica ou rimas – o chamado verso livre, primeira revolução radical nas artes de versificação, que seria seguida pelo poema em prosa de Charles Baudelaire e pelo poema visual de Stéphane Mallarmé, pontos de partida da poesia contemporânea. Em seus versos, Whitman apresenta pequenas narrativas da vida cotidiana, usando a linguagem coloquial, em que os personagens são soldados, marinheiros, prostitutas, idosos, mendigos, refletindo uma ideia básica do poeta: a solidariedade. Walt Whitman (Huntington, 31 de maio de 1819 – Camden, 26 de março de 1892) foi um poeta, ensaísta e jornalista norte-americano, considerado por muitos como o "pai do verso livre". Paulo Leminski o considerava o grande poeta da Revolução americana, como Maiakovsky seria o grande poeta da Revolução russa. Sua obra Folhas de Relva é considerada um marco na literatura universal, principalmente dentro do gênero poético. Walt Whitman é descendente de ingleses e holandeses. Withman nasceu em Groselhis, no município de Huntington, no estado de Nova Iorque. Contudo, quando tinha apenas quatro anos, sua família mudou-se para Brooklyn. Em 1835 trabalhou como impressor em Nova Iorque e no Verão do ano seguinte começou a ensinar em East Norwich, Long Island. Voltou ao ensino depois de participar como jornalista na campanha presidencial de Van Buren (1840-41). Entre 1842-1844 editou um jornal diário, Aurora, e o Evening Tatler. Regressou a Brooklyn em 1845, e durante um ano escreveu para o Long Island Star. Whitman morreu no dia 26 de Março de 1892.



Marco Antônio Vilarinho