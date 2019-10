O violão é um instrumento que sempre mexeu com os corações dos piauienses, tornando o estado uma referência de grandes nomes das cordas. Um exemplo é Wellington Torres, um dos mais talentosos musicistas do estado, que está lançando seu primeiro álbum solo "A Voz do Violão". Com proposta intimista, o projeto homenageia artistas do estado em uma releitura das canções.



Contendo 11 faixas, o disco faz um apanhado da produção violonística do Piauí trazendo composições de grandes nomes desse cenário. "Um CD deixa registrado todo um trabalho de um artista e poder realizar isso é indescritível. Me sinto muito feliz em poder compartilhar com as pessoas o meu trabalho. É um novo passo na minha carreira profissional", conta Wellington.

Considerado um dos maiores violonistas do Piauí, Wellington Torres atua como arranjador, professor e produtor musical. Ele já trabalhou com a Orquestra Sinfônica de Teresina e em vários grupos como, por exemplo, Ensaio Vocal, Ockteto, Caravana Três e Quarteto BMW2. Atualmente, é um dos professores do projeto Violão Nas Escolas, da Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Monsenhor Chaves.



O violonista Wellington Torres lança seu primeiro álbum solo em Teresina - Foto: Divulgação



Para Paulo Dantas, gerente de promoção cultural da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) e participante do processo criativo do disco, trabalhar com Wellington foi uma experiência enriquecedora. "Fiquei muito satisfeito com o resultado. Agora, depois de lançado, a expectativa é que o ele tenha êxito e que possa rodar Brasil afora com esse trabalho", conta.

Em agosto deste ano, o álbum foi lançado em sua versão física durante o III Festival Nacional de Violão de Teresina. "Tocar no mesmo festival com grandes nomes do cenário violonístico do Brasil e do mundo é sempre uma alegria porque podemos vivenciar e compartilhar toda a experiência desses grandes artistas e participar com um lançamento de um trabalho meu é mais especial ainda. Me sinto muito feliz e privilegiado", diz Wellington.

A 3ª edição do Festival de Violão de Teresina foi promovido pela Fundação de Apoio Cultural do Piauí e contou com apoio da Prefeitura de Teresina, por meio da FMC e do Grupo Carvalho. O evento é considerado um dos mais importantes do país e desde 2017 reúne estudantes, professores, compositores e grandes instrumentistas por uma paixão: o violão.

O álbum "A Voz do Violão" já está disponível em todas as plataformas digitais.

Jornal O DiaGlenda Uchôa