Violonista Josué Costa faz show no Theatro 4 de Setembro, dia 26

Com prêmios nacionais e internacionais no currículo, o violonista piauiense Josué Costa apresenta mais um trabalho autoral, em show no Theatro 4 de Setembro ao lado dos parceiros Paulo Dantas (baixo) e Bruno Moreno (bateria), dia 26 próximo, às 20h, além dos convidados Sérgio Matos (Violino) e Ivan Silva (Acordeon) – integrantes da Orquestra Tamoio – Ravi Annael (Violão), Felipe Vilarinho (Violão) e Wellington Torres (Violão) – integrantes da Orquestra de Violões de Teresina – OVT.

Nas palavras do Violonista, compositor e arranjador do Rio de Janeiro, Marco Pereira (2016), “Após tantos anos de dedicação à arte violonística, não é tão frequente sermos arrebatados por algum novo projeto. Especialmente quando se trata de um projeto de violão, autoral, e por isso repleto de músicas inéditas. Entretanto, quando nos deparamos com um talento como o de Josué Costa, o que acontece é simplesmente o seguinte: ficamos de queixo caído! Seu domínio técnico, a sonoridade ampla e generosa que consegue extrair de seu instrumento, sua veia criativa, além de seu fraseado sutil e preciso, fazem dele um dos grandes instrumentistas brasileiros da atualidade. De Teresina para o mundo, Josué Costa em pouco tempo fará com que sua arte musical atinja as mais distantes paragens, dando continuidade a essa exuberante história contada através do nosso instrumento mais popular, o violão!”.



A apresentação é fruto de composições autorais do artista - Foto: Divulgação



O violonista Marcos Pereira fará apresentação em parceria com dois grandes músicos, Bruno Moreno (Bateria) e Paulo Dantas (Baixo), em formato de Trio, onde interpretarão composições do DVD Josué Costa Trio, “Em Circuito”, músicas do seu CD “Luando” e arranjos com um alto nível técnico e musical.

Referência entre instrumentistas, os trabalhos de Josué Costa, CD e DVD, abrangem diversos gêneros musicais, indo do choro ao frevo com a mesma desenvoltura. Josué era adolescente, em 2001, quando começou os estudos de violão no Instituto Cultural Santa Rita — Música para Todos, em Teresina. Três anos depois, ao participar do 1º Festival Nacional de Violão do Piauí (Fenavipi), classificou-se em primeiro lugar. “Foi a primeira premiação que recebi, isso ficou guardado em minha memória”, ressalta.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho